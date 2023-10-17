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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 3 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عامل وعاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة إلى 22 أبريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين العماري.م، 21 عاما، عامل، وعبد الرحمن.ر.ع، 20 عاما، عاطل، تهمة حيازة جوهر مخدرات بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض، وتم ضبطهم وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات.

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