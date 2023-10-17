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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زيني سفرتك وحضري سلطة البصل بالزبادي

بوابة الوفد الإلكترونية

سلطة البصل بالزبادي من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها على السفره؛ لإضافة مذاق شهي ومميز، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

سلطة البصل بالزبادي

سلطة البصل بالزبادي

المقادير

- البصل : 5 حبات

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الطحينة : ربع كوب

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)

 

طريقة التحضير

ضعي في صينية الفرن حبات البصل، وأدخلي الصينية للفرن حتى ينضج البصل ويُشوى تماماً.

لتحضير صوص المتبل: في وعاء ضعي الطحينية، والزبادي، والثوم.

تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود.

قشري البصل المشوي وضعيه بوعاء الخلاط الكهربائي.

أضيفي مكونات الصوص على البصل.

اخلطي البصل مع التتبيلة جيداً، حتى يصل إلى قوام المتبل، ثم اسكبيه بطبق التقديم، وقدميه على سفرة المشاوي.

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