رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد معهد تكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون المشترك

لدعم الطلاب بحزمة برامج تدريبية

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات؛ لبحث التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامه أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتورة أمانى أشرف، مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة، وضم وفد المعهد كل من: المهندس أحمد صلاح، مدير فرع المعهد بسوهاج وقنا، والمهندس محمود عبدالخالق، والمهندس محمد صلاح، والأستاذ عبدالرحيم يوسف.

واستعرض الوفد خلال اللقاء، الخدمات التي يوفرها المعهد في مجال تكنولوجيا المعلومات لطلبة الجامعة؛ على مستوى متميز من الدقة، والمهارة؛ بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على حرص الجامعة على تأهيل خريجي الجامعة بحزمة من برامج التدريب؛ لمواكبة تغيرات واحتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تنمية روح التطوير و الابتكار لديهم، وتشجعيهم على استثمار عقولهم فى بناء مستقبلهم، وهو ما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة، وتحقيق خطة الدولة فى الاتجاه إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.