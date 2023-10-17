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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تقييم البرنامج الإلكترونى للمستشفيات والوحدات الصحية بالفيوم

متابعة العمل فى المستشفيات
متابعة العمل فى المستشفيات

قام فريق الادارة العامة للفيروسات بقطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة بزيارة الى محافظة  الفيوم بناءا على توجيهات الدكتورعمرو قنديل -رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان و اشراف الدكتورة شيماء عبد العزيز -مدير عام الادارة العامة للفيروسات بقطاع الوقائى و الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

استقبل فريق الوزارة  ادارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الادارة  وضم الفريق من الادارة العامة للفيروسات  الدكتورة هالة الجبالى  والدكتور محمد صلاح  والدكتورة يمنى علاء وأبوزيد خالد .

قام الفريق على مدار يومين بالمرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لتقييم البرنامج الالكترونى والإبلاغ عن حالات" الوخز " , وشمل المرور المعامل واقسام الطوارئ والداخلى بالاضافة الى وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفيات وايضا ادارة الفيروسات بالادارات الصحية .

رافق فريق الوزارة  الدكتور طارق زيدان روبى -مدير ادارة الفيروسات الكبدية بادارة الطب الوقائى بالمديرية.

ورشة عمل 

ومن جهه اخرى نفذ قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتورسامح رمضان -رئيس القسم وبرعاية الدكتورمحمد الدمرداش -مدير المستشفى ورشة عمل تحدت لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة  عن تقنيه استئصال أورام الحهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز يوم الثلاثاءوذلك  بحضور الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورمحمد عثمان نقيب اطباء الفيوم والدكتورممدوح راغب -النقيب السابق لأطباء الفيوم والدكتورصلاح ابو طالب -رئيس مجلس ادارة مركز اورام الفيوم و الدكتورة دينا الحادقة -استشارى التخدير والمدير التنفيذى لمركز اورام الفيوم والدكتور اشرف علام -رئيس قسم جراحة الاورام بالمستشفى العام. 

القى الدكتوراحمد مدكور -استاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان  محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من اطباء المناظير و الاورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف  وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات اورام قولون

وأكد الدكتور عمرو الفولى - استاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان أنه تم استخدام تقنية جديدة فى "تقشير " الأورام من القولون والمعدة و المرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الاعضاء الحيوية المصابة بالأورام وفى مصر بدا تطبيقها من عام  2018/2019.

وأوضح الدكتور سامح رمضان أوزارة الصحة تدعم هذه التقنيات و توفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها ويجرى الاهتمام بهذه التقنيات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن اورام القولون وعلاجها.

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الجريدة الورقية