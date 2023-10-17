تقييم البرنامج الإلكترونى للمستشفيات والوحدات الصحية بالفيوم

قام فريق الادارة العامة للفيروسات بقطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة بزيارة الى محافظة الفيوم بناءا على توجيهات الدكتورعمرو قنديل -رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان و اشراف الدكتورة شيماء عبد العزيز -مدير عام الادارة العامة للفيروسات بقطاع الوقائى و الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

استقبل فريق الوزارة ادارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الادارة وضم الفريق من الادارة العامة للفيروسات الدكتورة هالة الجبالى والدكتور محمد صلاح والدكتورة يمنى علاء وأبوزيد خالد .

قام الفريق على مدار يومين بالمرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لتقييم البرنامج الالكترونى والإبلاغ عن حالات" الوخز " , وشمل المرور المعامل واقسام الطوارئ والداخلى بالاضافة الى وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفيات وايضا ادارة الفيروسات بالادارات الصحية .

رافق فريق الوزارة الدكتور طارق زيدان روبى -مدير ادارة الفيروسات الكبدية بادارة الطب الوقائى بالمديرية.

ورشة عمل

ومن جهه اخرى نفذ قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتورسامح رمضان -رئيس القسم وبرعاية الدكتورمحمد الدمرداش -مدير المستشفى ورشة عمل تحدت لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة عن تقنيه استئصال أورام الحهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز يوم الثلاثاءوذلك بحضور الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورمحمد عثمان نقيب اطباء الفيوم والدكتورممدوح راغب -النقيب السابق لأطباء الفيوم والدكتورصلاح ابو طالب -رئيس مجلس ادارة مركز اورام الفيوم و الدكتورة دينا الحادقة -استشارى التخدير والمدير التنفيذى لمركز اورام الفيوم والدكتور اشرف علام -رئيس قسم جراحة الاورام بالمستشفى العام.

القى الدكتوراحمد مدكور -استاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من اطباء المناظير و الاورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات اورام قولون

وأكد الدكتور عمرو الفولى - استاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان أنه تم استخدام تقنية جديدة فى "تقشير " الأورام من القولون والمعدة و المرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الاعضاء الحيوية المصابة بالأورام وفى مصر بدا تطبيقها من عام 2018/2019.

وأوضح الدكتور سامح رمضان أوزارة الصحة تدعم هذه التقنيات و توفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها ويجرى الاهتمام بهذه التقنيات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن اورام القولون وعلاجها.

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