حفل ختامي لمشروع "ابنتي الغالية" بتضامن المنيا

أقيمت اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل ختام مشروع ابنتي الغالية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وبحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا مايكل مرقص يعقوب مدير مشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبيك اورفانز ، ودكتور ماجد رجائي مدير العلاقات الإستراتيجية بهيئة كوبيك اورفانز، وإيرين إبراهيم شوقي مدير منطقة المنيا مشروع ابنتي الغالية، وشيماء سيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، ومنال محمد كمال مدير مركز المعلومات والإعلام بالمديرية، وعدد من ممثلي الجمعيات الشريكة وجمع كبير من الفتيات، حيث بدأ مشروع ابنتي الغالية بمحافظة المنيا شهر أغسطس سنه 2021، مع 4 جمعيات شريكة.

وتضمنت، جمعية الجزويت ، والتي نفذت بقرية التوفيقية، جمعية أولاد الملوك ونفذت بقريه طحا، وجمعية اكوون نفذت بقريه بني مهدي، وجمعية تنوير ونفذت بقريه زاويه سلطان، وبلغ حجم التمويل 7 مليون جنيه مصري، إجمالي المنحة للجمعيات الأربعة، وإجمالي عدد الفتيات المستفيدات بالمنيا 200 اخت صغرى، و200 اخت كبرى.

ويتكون مشروع ابنتى الغالية، من اربعة محاور، الأول منها خاص بالتعليم ويستهدف الفتيات الأكثر عرضة للتسرب، والمحور الثانى يستهدف البناء النفسى والوجدانى للفتيات، من خلال مساعدة الفتيات على اكتشاف قدراتهن ومهارتهن ، بما يؤهلن للإنضمام لسوق العمل، والمحور الثالث خاص بالسلم والتعايش، والمحور الرابع والأخير تضمن تنمية ثقافة التطوع والقيادة المجتمعية، كما انبثقت من المبادرة انشطة عديدة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، فضلا عن تثقيف وتوعية الأمهات المستهدفات صحيا، وعمل دورات للإسعافات الأولية لهن.

كما كان للمبادرة دور في مجال النظافة والتجميل، لإضفاء لمسة جمالية علي شوارع القرى المستهدفة، من خلال دهان ارصفة عدد من الشوارع ، ومداخل القري، وعمل مظلات لحماية الأهالي من أشعة الشمس، فضلا عن مراجعة أنظمة الإنارة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء، كما تم وضع مجموعة من سلات القمامة، لتشجيع المواطنين علي تبني سلوكا ايجابيا، ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وأثنى ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، علي الدور الذي تقدمة هيئة كوبتك اورفانز من خلال الأنشطة المقامة بمحافظة المنيا، متمثلة في مشروع ابنتي الغالية، والذي يستهدف الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية ، حيث يستند المشروع على نموذج المرافقة للأخت الكبرى والأخت الصغرى، كما أثنى على أهداف المشروع، والتى تم تحقيقها من خلال التعايش السلمي، الذي تم بين الفتيات واعلاء ثقافة الحوار الذي من شأنه يعمل على تماسك المجتمع، واعلاء قيمة المواطنة.

كما أشار وكيل الوزارة، في كلمته بضرورة الوعي الفتيات بقيمة المشاركة في الإستحقاقات الدستورية، وحبذا نستقبل اول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وحثهم علي المشاركة، وعلى جانب اخر قدم مدير الهيئة ومديرة المشروع، الشكر لوكيل وزارة مديرية التضامن الإجتماعي على حسن تعاونها، وشكر جميع الهيئات التى ساهمت في إنجاح المشروع.

وقدمت فتيات المشروع الحفل، والذي تم عرض قصص التحول والنجاح، ومدى التغيير الذي عمل المشروع على تحقيقه، كما تم عرض فقرات غنائية للفتيات تعبر عن المحبة والوحدة الوطنية، وعلي هامش الإحتفالية شهد وكيل وزارة التضامن، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بأيدي الفتيات بالمشروع، وقد بادروا الفتيات بأن يكون نتاج هذا المعرض لصالح مستشفى 57357