Netflix تحول المزيد من عروضها الناجحة إلى ألعاب

تتخذ Netflix خطوات لتوسيع عروض الألعاب المحمولة. قريبًا، سيشاهد المشتركون المزيد من العروض التي تقدمها Netflix والتي تم تحويلها إلى ألعاب للهواتف المحمولة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، مثل Squid Game و Wednesday.

على الرغم من أن ألعاب الهاتف المحمول ليست جديدة تمامًا على Netflix، إلا أنها لا تزال تحاول العثور على مكانها في نموذج أعمال الشركة. في الوقت الحالي، يطالب تطبيق Netflix المستخدمين بتنزيل الألعاب وتشغيلها مثل Exploding Kittens: The Game أو Ghost Detective على متجر التطبيقات حيث يمكنك اللعب على النظام الأساسي. ولكن في نهاية المطاف، سيتمكن مشتركو Netflix من ممارسة الألعاب مباشرة على أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يسبق هذا التوجه نحو الألعاب من قبل عملاق البث المباشر إصدار الشركة الأخير لتطبيق وحدة تحكم مخصص لأجهزة iOS والذي يتيح للاعب استخدام هاتفه كلوحة ألعاب مع تلفزيون مقترن.



منذ البداية، لم تفرض Netflix مطلقًا أي رسوم على ألعابها أو تفرض رسومًا إضافية في مجال الألعاب الخاص بها. للعب على هاتفك، تحتاج فقط إلى الاشتراك. وبينما لا نعرف ما إذا كان هذا سيتغير في المستقبل القريب، فإن تركيز Netflix على صنع الألعاب بناءً على العروض الناجحة يمكن أن يساعد في الحفاظ على الاهتمام بها، خاصة بين المواسم. الرهان على المستهلكين الفائقين يمكن أن يقود الشركة أيضًا إلى طريق شراء طريقها إلى الألعاب.

اعتبارًا من الآن، تقدم Netflix أكثر من 70 لعبة على منصتها وتخطط لتوسيع ذلك أكثر حتى نهاية عام 2023. وستستمر Netflix في ترخيص الألعاب غير المتعلقة بالعرض مثل Classic Solitaire، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

لقد مر أقل من عامين منذ أن بدأت الشركة في ممارسة ألعاب الهاتف المحمول، ومع ذلك، أصبحت Netflix بالفعل لاعبًا في مجال النشر المستقل. وقد رأينا الشركة تفي بوعدها بتطوير الألعاب بناءً على العروض الناجحة. Netflix Stories: Love is Blind، عنوان قصة تفاعلية مستوحى من المسلسل التلفزيوني الواقعي الذي صدر للتو الشهر الماضي. الآن يبدو أنه جاهز للتوجه بقوة أكبر إلى الألعاب.