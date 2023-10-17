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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري ساندوتش التونة وتخلصي من التهاب المفاصل والنقرس

ساندوتش التونة
ساندوتش التونة

ساندوتش التونة من أسرع الساندوتشات التي يمكن أي أم تحضيرها لأولادها مع ضيق الوقت، كما يحتوي على العديد من الفوائد فهو يعالج النقرس، والتهاب المفاصل، ويحد من خطر الاصابة بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، الوقاية من تجلط الدم، خفض ضغط الدم.

 

ساندوتش التونة

طريقة عمل ساندوتش التونة

المقادير

- تونة : 2 عبوة (معلّبة بالماء ومصفّاة)

- ذرة : ثلاث أرباع الكوب

- بصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- مايونيز : نصف كوب

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (حامض)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- خبز عربي : 4 أرغفة

- خس إفرنجي  (كابوتشي) : نصف باقة (مفروم فرماً خشناً)

 

طريقة التحضير

ضعي التونة في وعاء كبير، ثم أضيفي البصل المفروم والذرة وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

أضيفي المايونيز، وعصير الليمون الحامض، والملح، والفلفل الأسود، واخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج.

وزّعي الخس على أرغفة الخبز، ثم وزّعي خلطة التونة فوق الخس وأغلقي الساندويشات وقدميها.

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