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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع معظم الأسهم فى أسواق الخليج

الأسهم فى منطقة الخليج
الأسهم فى منطقة الخليج

ارتفع معظم الأسهم فى أسواق الخليج خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع.

 

الأسهم فى أسواق الخليج

 

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1%، وقاد المكاسب قفزة 4.3% لسهم شركة تأجير السيارات لومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7%، وفق وكالة "رويترز".

 

وارتفع مؤشر الأسهم فى  أبوظبي بما يصل نسبته نحو 0.8%.

 

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الاثنين قبل زيارة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.

 

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر بما يصل نسبته نحو 4% مسجلا مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي قفز 16.6%.

 

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية.

 

وتخلى مؤشر الأسهم فى دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بما يصل الى نحو 0.2%، كما انخفض مؤشر الأسهم فى قطر بنسبة 0.1%.

 

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الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط أسهم إريكسون وقطاع التعدين

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الأسهم الأمريكية تتراجع بعد أداء أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة

 

الأسهم الأمريكية تتراجع بعد أداء أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة

 

الأسهم الأمريكية

 

فتحت المؤشرات الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية ( وول ستريت ) على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من تثبيط المعنويات.

 

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 114.70 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.34%، ليصل إلى مستوى 33869.84 نقطة.

 

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 28.40 نقطة، أو بنسبة تراجع تعادل 0.65%، إلى 4345.23 نقطة.

 

وهبط المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 148.12 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل 1.09%، ليصل إلى مستوى 13419.87 نقطة.

 

 

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