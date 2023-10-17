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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ساندوتش الجبنة البيضاء بالزيتون.. حضريه بوصفة مختلفة ومتعي أولادك بمذاق ألذ

ساندوتش الجبنة البيضاء
ساندوتش الجبنة البيضاء بالزيتون

ساندويش الجبنة البيضاء بالزيتون من أسرع الساندوتشات التي تقدمها أغلب الأمهات لأولادهم في المدرسة، ولذلك نقدم ك طريقة عملها، ولكن بطريقة تجعله صحي أكثر ذو مذاق رائع ولذيذ.

 

ساندوتش الجبنة البيضاء بالزيتون

طريقة عمل ساندوتش الجبنة البيضاء بالزيتون

المقادير

- الجبنة البيضاء : قالب (مقطعة شرائح سميكة)

- الجرجير : 6 ورقات

- الخبز الفرنسي : 2 قطعة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الزيتون : 3 ملاعق كبيرة (منزوع النواة ومقطع شرائح)

 

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طريقة التحضير

ادهني الخبز من الداخل بزيت الزيتون باستخدام فرشاة.

وزعي الجرجير ثم الجبن ثم الزيتون ثم شريحة من الطماطم كطبقات داخل الخبز.

ضعي الساندويش تحت شواية الفرن لحوالي 5 دقائق وقدميه ساخناً.

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