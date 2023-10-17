اعرفي سر الخلطة.. حضري ساندوتش الزنجر بالهالوبينو على خطى المطاعم

ساندويش الزنجر بالهالوبينو، من الساندوتشات السريعة المفضلة للكبار والصغار، فيتميز بقوامه المقرمش لبرجر صدور الدجاج، وذلك بعد معرفة الخلطة السرية للتتبيلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

ساندويش الزنجر بالهالوبينو

طريقة عمل ساندويش الزنجر بالهالوبينو

المقادير

- مقادير الخلطة :

دقيق : 3 ملاعق كبيرة

نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

البيض : 1 حبة

حليب : ملعقة كبيرة

الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة

- خبز البرجر (كيزر) : 4 قطع

- صدر الدجاج : 4 صدور (مع الجلد ومخلي من العظم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة

- خس : 4 أوراق

- طماطم : 1 حبة (مقطعة دوائر)

- فلفل الهلابينو : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : كوب (للقلي)

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والنشا، والبيكنج باودر، والحليب، والبيض، والفلفل الأحمر الحار في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم ضعي الوعاء جانباً.

ضعي صدور الدجاج في وعاء وتبليها بالملح، والفلفل الأبيض، والخردل، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 50 دقيقة.

غمّسي صدور الدجاج في خليط الدقيق حتى تتغطى بالكامل.

سخني الزيت في مقلاة على النار، واقلي صدور الدجاج حتى تتحمّر، ثم ارفعيها عن النار وضعيها على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد منه.

ادهني خبز البرجر بالمايونيز، ثم ضعي فيه الدجاج المقلي، والخس، والطماطم، والهلابينو.

ضعي ساندويش الزنجر في طبق التقديم، وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية.