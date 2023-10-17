مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر تسجل زيادة أكبر من المتوقع

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات وإنفاق المزيد على المطاعم والأشربة، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

مبيعات التجزئة الأميركية

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8% عوضا عن 0.6% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 % في سبتمبر، وتم تعديل بيانات أغسطس لتظهر أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية ارتفعت 0.2% وليس 0.1% كما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بفضل الارتفاع في يولي،. ولا يزال الإنفاق على الخدمات قويا أيضا، وهو ما من شأنه أن يرفع الاستهلاك الإجمالي.

وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حاليا إلى معدل سنوي يصل إلى 5.1%.

ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، ويستمر في المضي قدما على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

الأسهم الأمريكية تتراجع بعد أداء أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية ( وول ستريت ) على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من تثبيط المعنويات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 114.70 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.34%، ليصل إلى مستوى 33869.84 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 28.40 نقطة، أو بنسبة تراجع تعادل 0.65%، إلى 4345.23 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 148.12 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل 1.09%، ليصل إلى مستوى 13419.87 نقطة.