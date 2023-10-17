غنية بالمعادن والفيتامينات.. طريقة عمل سلطة الجرجير بالتفاح الأخضر والجبنة الفيتا

مع انتشار الأمراض، يحتاج الجميع لتناول الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي ترفع مناعتهم وتقيهم من الأمراض، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة الجرجير بالتفاح الأخضر وجبن الفيتا، الغنية بالمعادن والفيتامينات.

طريقة عمل سلطة الجرجير بالتفاح الأخضر وجبن الفيتا

المقادير

- مقادير الصوص :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

خل التفاح : ملعقة صغيرة

المستردة : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

- الجرجير : كوب (مقطع)

- خس : نصف كوب (مفروم خشن)

- تفاح أخضر : 1 حبة (مقطع شرائح أو مكعبات)

- جبن فيتا : 50 جم (مفتت)

طريقة التحضير

حضري طبق التقديم، ووزعي به الجرجير، والخس، والتفاح الأخضر، ثم وزعي جبن الفيتا.

في وعاء صغير جانبي، اخلطي الماسترد وخل التفاح، وزيت الزيتون، والملح.

اسكبي الصلصة فوق السلطة وقدميها.