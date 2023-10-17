"صوتك مستقبلك- انزل وشارك".. ندوة تثقيفية بالإسماعيلية

أقيمت اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "صوتك مستقبلك- انزل وشارك" نفذها المجمع الإعلاميّ بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات؛ لرفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك تحت رعاية شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وفي إطار حرصه على رفع كفاءة العنصر البشري بكافة المنشآت الحكومية، وتقديم التوعية حول العملية الانتخابية.

قام بإلقاء الندوة دكتور أحمد جمال خطاب أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية التجارة جامعة قناة السويس، وبحضور يوسف جرجس مدير عام إعلام القناة بالهيئة العامة للاستعلامات وسارة أحمد مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام.

وخلال الندوة تم التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدث يتوجه العالم نحوه لمتابعته وليس محليا فقط لما لمصر من دورٍ محوريٍّ في المنطقة.

وأكد على أهمية أن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية إدلاء صوته الانتخابي، وأن هذه مسؤولية يجب أن يتحملوها مهما كانت قناعاتهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم.

كما أشار على أهمية قيام دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، باستقطاب فئة الشباب وحثهم على إدلاء صوتهم الانتخابي؛ وذلك لأهمية هذه الفئة في بناء مستقبل مصر.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش والاستماع للأسئلة من الحضور والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.

وأكد مدير عام إعلام القناة بالإسماعيلية على أهمية عقد الندوات مع المواطنين والمؤسسات والتجمعات؛ لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات القادمة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها جهاز العلاقات العامة الرسمي للدولة المصرية، لافتًا النظر أن دور الهيئة هنا حيادي وموضوعي ولا يهدف التأثير نحو أي مرشح بل يدعو إلى المشاركة الإيجابية للمواطنين.