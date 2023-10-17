حضريها مع الرنجة.. طريقة عمل سلطة البصل الأحمر

سلطة البصل من السلطات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بجانب الرنجة والأطباق المختلفة، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لعملها بالبقدونس.

طريقة تحضير سلطة البصل الأحمر:

المقادير

- البصل الأحمر: 2 حبة (كبير الحجم / مقطع جوانح)

- بقدونس: باقة (مفروم)

- ملح: رشّة

- فلفل أسود: رشّة

- سماق: ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي شرائح البصل ورشي فوقه الملح، والفلفل، والسماق.

قلبي المكونات حتى تتداخل، ثم أضيفي البقدونس المفروم وقلبي قليلًا.

اسكبي السلطة في طبق التقديم وقدميها.