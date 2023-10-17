مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا الراعي الرئيس لجرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك خشية كبيرة من عدم تراجع الهجوم على غزة وتفاقم الوضع الكارثي نتيجة القصف الإسرائيلي المتوحش".

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الثلاثاء، إن التحركات مع مصر والأردن والسعودية مستمرة لوقف العدوان وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، والموقف الفلسطيني والعربي واضح، وهو وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية ووضع حد لكل هذه المآسي بإنهاء الاحتلال".

السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل:

وتابع محمود الهباش :"السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل، وزيارة بايدن غدًا لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن موقفنا ثابت وهو إنهاء كل المعاناة وإنهاء الاحتلال.

وتابع: "الجميع يعرف توجهات الولايات المتحدة، الكل يعرف أن الراعي الأول لكل ما تفعله إسرائيل في غزة ومادام لن يتغير موقف أمريكا فلن يتغير موقف إسرائيل، وإسرائيل تظن أنها تحتمي بغطاء غير قابل للتأثر وتتصور أن بإمكانها أن تفعل ما تشاء.

وأوضح أن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لأنه ببساطة لا أحد يضغط على الولايات المتحدة من المجتمع الدولي ولا من الجانب العربي ولا الجانب الإسلامي، ولا بد من استخدام كل أوراق الضغط على أمريكا لتتراجع عن موقفها من الجرائم التي تشهدها غزة.



أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في لشرق المتوسط، على الحاجة الملحة لضمان الحصول على مياه الشرب النظيفة والغذاء والسكن الآمن في قطاع غزة.



وتابع:“ إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك علامات على أزمة صحية عامة قد تهدد المواطنين والدول المجاورة بسبب انتشار الأمراض التي تنقلها المياه، مثل الكوليرا، وانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال، بما في ذلك بسبب عواقب تعليق برامج التطعيم”.

وأضاف المنظري في مقابلة مع الصحفية شيماء الكردي عبر قناة القاهرة الإخبارية.“ تم تسجيل حوالي 115 هجومًا إسرائيليًا على المرافق الطبية والسيارات وطواقم الإسعاف، مما أسفر عن مقتل حوالي 15 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 70 من مديري سيارات الإسعاف وأطقمهم، بالإضافة إلى العديد من المرضى الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة”.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “توفر المنظمة المواد الطبية، مثل الأدوية والمعدات المختبرية، وتنشئ نظامًا للتحقيق الوبائي، وتنشط عمل مراكز الطوارئ في هذه المنطقة، كما تدرب العاملون الطبيون على التعرف على هذه الأمراض، والقضاء على الإصابات ومكافحة الحالات المماثلة كجزء من عدد من الإجراءات لمنع حدوثها”.