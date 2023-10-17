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لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

إتاحة التبرعات لفلسطين عبر تطبيق أمان ونقاط البيع الإلكتروني من دون رسوم

بوابة الوفد الإلكترونية

  أعلنت شركة أمان القابضة إتاحة التبرع لصالح دعم الشعب الفلسطيني عبر تطبيقها، أو نقاط البيع الإلكتروني دون تحصيل رسوم إضافية، وذلك في إطار تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى هذه الظروف العصيبة.

 تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للشركة وإيمانها بالقضية الفلسطينية؛ إذ أعربت عن خالص تعازيها في وفاة الشهداء مع الدعوات بالشفاء للمصابين والجرحى.

 ومن هذا المنطلق، تدعو أمان القابضة الشعب المصري لمساندة الأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر تطبيق أمان لتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

الجريدة الورقية