إتاحة التبرعات لفلسطين عبر تطبيق أمان ونقاط البيع الإلكتروني من دون رسوم

أعلنت شركة أمان القابضة إتاحة التبرع لصالح دعم الشعب الفلسطيني عبر تطبيقها، أو نقاط البيع الإلكتروني دون تحصيل رسوم إضافية، وذلك في إطار تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى هذه الظروف العصيبة.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للشركة وإيمانها بالقضية الفلسطينية؛ إذ أعربت عن خالص تعازيها في وفاة الشهداء مع الدعوات بالشفاء للمصابين والجرحى.

ومن هذا المنطلق، تدعو أمان القابضة الشعب المصري لمساندة الأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر تطبيق أمان لتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية.