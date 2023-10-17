اتصال تتعاون مع الحريفة لتوفير متخصصين للعمل في الشركات الناشئة

وقعت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر" بروتوكول تعاون مع منصة "الحريفة" أول منصة ومجتمع متكامل لدعم المستقلين والموظفين اونلاين والتي تأسست منذ عام 2018 لدعم أهداف العمل الحر والعمل اونلاين ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير لهم متخصصين مستقلين (فريلانسرز) والموظفين اونلاين من جميع محافظات الجمهورية للعمل أونلاين.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لـ اتصال، نرمين النمر المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة.

أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية تجاه صناعة تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص والمجتمع المصري بصفة عامة ، حيث تمثل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد وتتمتع بكل الدعم والرعاية من الدولة المصرية ، ومن منطلق إيمانا بالدور الذي يلعبه ما يطلق عليهم "الفريلانسرز" في سد الفجوة لدى الشركات سواء التقنية أو غير التقنية في مصر من الاعتماد على متخصصين من أصحاب الكفاءات والبشرية المدربة في التخصصات المختلفة وقعنا اليوم بروتوكول التعاون مع منصة الحريفة التي تضم 50 ألف من المتخصصين المستقلين "الفريلانسرز" ورواد الأعمال .

ويهدف البروتوكول إلى التعاون من خلال برامج وفعاليات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.، ووضع الأساس لتعاون مستمر ومثمر ومستدام في المشاريع التعاونية المستقبلية التي ستفيد الطرفين وتنسيق الجهود لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للوصول لأهدافها عن طريق الاستعانة بمهنيين مستقلين وموظفين أونلاين بتكلفة مناسبة لميزانيتهم.

وتابع شديد، أننا سندعو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المقيدة في جمعية أتصال للمشاركة في منصة الحريفة والاستعانة بالمهنيين المستقلين والموظفين أونلاين من أجل تسهيل عملية التشبيك، العمل على رعاية ملتقى توظيف خاص بالمهنيين المستقلين والباحثين عن عمل أونلاين واستهداف توظيف 5 ألاف مهنيين مستقلين في النصف الأول لعام 2024.



أعربت نرمين النمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة عن سعادتها بالتعاون مع كيان كبير يمثل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جمعية اتصال مؤكدة أن التعاون بين اتصال والحريفة سيثمر عن الكثير من الفرص والمزايا التي ستتمتع بها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.