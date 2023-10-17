مرض الدرن.. الأعراض وطرق الوقاية

مرض الدرن أو السل، يعتبر مشكلة صحية هامة فى مصر والعالم، لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة بجانب البعد الصحي.

مرض الدرن

والدرن هو مرض معدي بكتيري، ويمكن الإصابة بالدرن فى أى سن، وتشتد خطورة المرض لدى إصابة الأطفال دون الخامسة من العمر، إذ أنه من الصعب تشخّيص مرض الدرن فى الأطفال.

أنواع مرض الدرن:

الدرن نوعان:

الدرن الرئوى يصيب الرئتين

الدرن غير الرئوى وهو يصيب أجزاء كالغدد الليمفاوية والعظام والجهاز البولى والتناسلي

يحتفل العالم باليوم العالمى للدرن "السل"، في 24 مارس من كل عام، وهو ذكرى إعلان العالم الألمانى روبرت كوخ اكتشافه للميكروب المسبب لمرض الدرن عام 1882.

أعراضه:

تتمثل أعراض المرض في شعور المريض بارتفاع درجة حرارة الجسم.

فقدان الشهية

فقدان الوزن

زيادة العرق

الرعشة

السعال مصحوبًا بالدم

ضيق التنفس

آلام في الصدر

الشعور بالضعف والتعب التام

مرض الدرن، أو السل، هو مرض بكتيري معدي، تسببه بكتيريا تدعى "عصية الدرن"، تصيب رئة المريض، أو أي أعضاء أخرى، مثل الكُلى، الأمعاء، العظام، الغدد الليمفاوية، أو الجهاز البولي، ويصيب فئة الأطفال والشباب على الأخص، من عمر 15 حتى 44 عامًا.

طرق الوقاية من مرض الدرن: