شعراوي يقود تشكيل إيطاليا الرسمي أمام إنجلترا

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن تشكيل الأتزوري الرسمي لمواجهة إنجلترا، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ويقود ستيفان شعراوي تشكيل إيطاليا الرسمي أمام المنتخب الإنجليزي، في المواجهة التي تنطلق في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء.

تشكيل إيطاليا أمام إنجلترا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، سكالفيني، أتشيربي، أودوجي.

خط الوسط: فراتيسي، كريستانتي، باريلا.

خط الهجوم: بيراردي، سكاماكا، الشعرواي.

ترتيب المجموعة:

يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما تحل إيطاليا في الوصافة بـ 10 نقاط، وأوكرانيا ثالث الترتيب بـ 10 نقاط أيضًا، وشمال مقدونيا رابع الترتيب بـ 7 نقاط، ومالطا يتزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.