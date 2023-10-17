تيك توك تطلق حملة للتوعية بأهمية الصحة النفسية

تشهد مجتمعات تيك توك التي تهتم بجهود التوعية بالصحة النفسية المزيد من الانتشار والمتابعة، سواءً كانت تسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الصحة النفسية والعقلية، أو مشاركة القصص والتجارب المؤثرة لدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدة أثناء تجربتهم للمنصات المختلفة على الإنترنت. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالصحة النفسية، وكلّ يوم، نحتفي في تيك توك بقوّة مجتمعنا وشجاعته وقدرته الكبيرة على التكيّف، ونشدّد مؤكّدين على أننا نصبح كلّنا أقوى عندما نساعد بعضنا البعض على تحسين صحتنا النفسية ومنحها الأولوية.

باعتبارها منصة رقمية تركز على الإبداع والترفيه، أطلقت منصة تيك توك يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 صفحة مركزية خاصة بهذا النوع من المحتوى كجزء من حملة #aGoodCollective، احتفالًا باليوم العالمي للصحة النفسية.

توثيق الروابط بين أفراد مجتمعنا العالمي والدعوة لإعطاء الأولوية للصحّة النفسية والرفاهية الرقمية

يواصل مجتمع تيك توك العالمي تعزيز مساحة آمنة وإيجابية للحوارات حول الصحة النفسية والرفاهية الرقمية، حيث حصدت الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية MentalHealth# والاهتمام بالذات #SelfCare والتوعية بالصحة النفسية #MentalHealthAwareness أكثر من 100 مليار، و50 ملياراً، و25 مليار مشاهدة على التوالي.

وفي إطار التزام تيك توك بتوفير مساحة داعمة وشاملة، تستضيف حملة #aGoodCollective ومركز المحتوى الخاص بها سلسلة من فيديوهات التي تغطي الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية بما في ذلك مقاطع فيديو مؤثرة يشارك فيها صانعو المحتوى على تيك توك حيث يجتمعون لتسليط الضوء على أهمية حسن التعامل والتسامح، كما يستعرض عدد من المعالجين المعتمدين معلومات قيّمة حول الصحة النفسية من خلال مقاطع الفيديو. يشجّع هذا الملتقى إقامة محادثات مفتوحة حول موضوعات الصحة النفسية المختلفة، مع تمكين المستخدمين من خلال مزايا الأمان التي تتمتع بها منصة تيك توك، وربط مجتمع الأطباء والمعالجين من خلال جلسات البث المباشر. وسيتمّ أيضاً توفير قائمة من المؤلّفات الموسيقية الهادئة التي ستكون متاحة للاسترخاء.

وإلى جانب مقاطع الفيديو المؤثرة، سيوفر المركز أيضاً محتوى واسع مرتبط بالصحة النفسية عبر فئات مختلفة. وتشمل تلك الفئات العلوم الإنسانية، والتي تلقي الضوء على قصص عن حسن المعاملة والتسامح عبر التاريخ. أما في فئة الفن، فندعو المستخدمين لتقديم محتوى فنّي يحمل رسائل السماحة والوحدة والتنوّع والإيجابية.

من ناحية أخرى، يقدّم مجتمع #BookTok توصيات بشأن الكتب التي تتناول الصحّة النفسية. وتركز فئة الصحة والسلامة النفسية على المستخدمين الذين يهتمون بالرعاية الذاتية، لإلهام الآخرين وجعل صحتهم النفسية في مقدمة أولوياتهم. فضلاً على ذلك، تتناول هذه الفئة الأخيرة تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة حول الصحة النفسية وتعمل على نشر قيم التفاهم والتعاطف. من ناحية أخرى، يُظهر مجتمع #BookTok التقدير لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء الذين يبذلون قصارى جهدهم لرعاية مرضاهم. ويتمحور محتوى مكافحة التنمر في هذه الفئة حول مفاهيم الذكاء العاطفي وحل النزاعات ومهارات الاتصال والتعامل مع المواقف الصعبة والدمج المجتمعي والتنوع والاحترام المتبادل. بالإضافة لذلك، يستعرض عدد من المعالجين النفسيين مجموعة من الأفكار حول القدرة على تحديد الصداقات الصحية، من خلال تسليط الضوء على السمات والمواصفات الإيجابية التي يجب البحث عنها.

واحتفالًا باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر، استضافت تيك توك بثاً مباشراً لعدة ساعات في حدث تحت عنوان Take A Moment شارك فيه عددٌ من صانعي المحتوى على تيك توك وشاركوا أفكارهم حول كيفية اعتنائهم بصحتهم النفسية مع استعراض أساليبهم في الرعاية الذاتية، كما تفاعلوا مباشرة مع المجتمع. يمكن للمستخدمين مشاهدة TikTok Live على حساب @TikTokLIVE_MENA للتواصل مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم.

نلتزم في تيك توك بدعم الصحة النفسية ورفاهية مجتمعنا على منصتنا كما خارجها، ونشجع الجميع على معرفة المزيد عن التوعية بـ #الصحة_النفسية وتعزيزها حتى نتمكن من أن نكون أفضل معاً ونكمل رحلتنا يداً بيد.