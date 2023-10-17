إل جي تعلن عن أرباحها الأولية للربع الثالث من 2023

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن نتائج أرباحها الأولية للربع الثالث من عام 2023، والتي تضمنت إيرادات مجمعة بقيمة 20.7 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بقيمة 996.7 مليار وون كوري في الربع الثالث من عام 2023، ويعد كلاهما ثاني أعلى أرقام الربع الثالث في تاريخ الشركة.

على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والانخفاض المطول في الطلب، قامت الشركة بتسريع النمو النوعي لأعمالها الرئيسية مثل الأجهزة المنزلية وحلول المركبات.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك الربع الثاني من عام 2023.

وكثفت إل جي جهودها لتوسيع محفظة أعمالها ونسبة أعمالها التجارية بين الشركات، بما في ذلك قطع غيار السيارات والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، انطلاقاً من فهمها العميق وخبرتها المتراكمة مع العملاء عبر سنوات في الأعمال التجارية التي تخص المستهلكين.

بالإضافة إلى سرعة نمو الأعمال التجارية بين الشركات، عززت الشركة باستمرار أعمالها مع المستهلكين الافراد من خلال دمج المنتجات والمحتوى والخدمات وإتاحة عروض عالية الطلب بناءً على القدرة التنافسية للمنتجات المتميزة مثل تلفزيونات LG OLED ومجموعة LG Objet.

في يوليو، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إل جي، ويليام تشو، عن رؤيته المستقبلية لخلق قيمة مضافة للعملاء وتأمين فرص النمو المستقبلية والتحول إلى شركة حلول حياة ذكية تربط وتوسع المساحات والخبرات خارج نطاق الأجهزة المنزلية. إن النتائج الإيجابية للربع الثالث على الرغم من الكساد الاقتصادي، هي دليل على أن تحقيق الرؤية المستقبلية للشركة يسير بسلاسة.

وبذلت إل جي جهودًا متواصلة لتحسين هيكل الأعمال وتطبيق التحول الرقمي في جميع أنحاء الشركة لابتكار تجارب العملاء، مما أدى إلى تعظيم كفاءة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الشراء والتصنيع والخدمات اللوجستية والمبيعات.

شهدت LG Home Appliance & Air Solution نموًا كبيرًا في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) من خلال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وتهدف الشركة إلى توسيع أعمالها في مجال تكييف الهواء باستخدام المضخات الحرارية وأنظمة ESS استجابةً للطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة عالية الكفاءة خاصةً في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتم إطلاق LG ThinQ UP 2.0 في الربع الثالث - وهو ابتكار منزلي ذكي يجمع بين الأجهزة المنزلية والخدمات الإضافية الاخرى - وقد تلقى بالفعل ردود فعل إيجابية من العملاء.

واصلت إل جي لحلول مكونات المركبات نموها السريع في الربع الثالث بناءً على الطلبات المتراكمة التي من المتوقع أن تصل إلى 100 تريليون وون كوري بحلول نهاية العام وإدارة سلسلة التوريد المستقرة، مع تسارع وتيرة النمو أيضًا. ومن حيث الربحية، هناك أيضًا تأثير اقتصادي للحجم نتيجة لتوسع المبيعات، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات الشركة السنوية 10 تريليون وون كوري لأول مرة هذا العام. وتعمل إل جي أيضًا على تسريع إنشاء مصانع إقليمية لتلبية الطلب المتزايد على التحول إلى السيارات الكهربائية من كبار العملاء العالميين.

كما تعمل LG Home Entertainmentعلى تسريع انتقالها من الأعمال القائمة على المنتجات إلى منصة الوسائط والترفيه مع استمرار نمو أعمال المحتوى والخدمات. ولتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى توسيع التعاون مع مختلف موفري المحتوى، بدأت الشركة مؤخرًا في تطوير أنظمة تشغيل التلفزيون لأول مرة في الصناعة لتوسيع تجربة المحتوى للعملاء. ومن المتوقع أن يصل عدد أجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام التشغيل webOS، إلى 300 مليون وحدة بحلول عام 2026.

وتواصل LG Business Solutionsابتكار تجارب العملاء من خلال تكنولوجيا المعلومات المتميزة مثل شاشات العرض التجارية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي التي توفر حلولاً مخصصة، مع تعزيز أعمال شحن السيارات الكهربائية بسرعة، وهو أحد محركات النمو الجديدة لشركة إل جي.

هذه الأرقام عبارة عن أرباح موحدة مبدئية استنادًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (K-IFRS) المقدمة كخدمة للمستثمرين قبل نتائج الأرباح النهائية لشركة إل جي، بما في ذلك صافي الربح. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بكل قسم رسميًا في وقت لاحق من هذا الشهر.