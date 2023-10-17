خلال محاضرة بجامعة المستقبل: مصطفى الفقى التعليم أساس تقدم الدول

أكد الدكتور مصطفى الفقى، السياسى والمفكر الكبير، أن النهوض بالتعليم فى أى دولة هو نهوض بالوطن، كما أن المجتمع المصرى استطاع أن يضمن استمراره وتجانسه بفضل انصهاره فى بوتقتى التعليم والجندية دون تفرقة أو استثناء.

جاء ذلك فى المحاضرة التى ألقاها أمس الأول، الاثنين، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل تحت عمادة الدكتورة سلوى ثابت بعنوان «التعليم وبناء الشخصية المصرية».

وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الجمهورية الجديدة لمصر تقوم على بعدين: مؤسسى وفلسفى، وأن البعد المؤسسى ينبنى على النهوض بدور كل المؤسسات على النحو الذى يتطلع إليه جميع المصريين، أما البعد الفلسفى فيشمل دور الأدباء والمفكرين فى تشكيل المكون العقلى الجمعى للمصريين، ولعل التعليم حاضر فى البعدين بقوة وجلاء.

وعقب المحاضرة التى جاءت فى إطار أولى فعاليات العام الأكاديمى الجارى، دار نقاش مفتوح مع الحضور من ضيوف الجامعة وطلابها، وأكدت المداخلات على أن قضية النهوض بالتعليم من ضمانات تنمية قيم الانتماء وترسيخ إدراك شخصية وطنية تمتلك القدرة على التكيف مع إكراهات الحاضر وتحديات المستقبل.

وحضر الفعالية مجموعة من مثقفى وأدباء مصر من الأكاديميين والسفراء والدبلوماسيين والسياسيين ونواب البرلمان وممثلى المجتمع المدنى.