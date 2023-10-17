مهن بين الأكثر عرضة للإصابة بالضغوط النفسية والعصبية.. تعرف عليها

يعتقد الجميع أن الوظيفة هي الملاذ الآمن لأي مرض أو إرهاق، وفي اعتقادهم أن الفترة الخاصة بالبحث عن الوظيفة هي من أسوء الفترات التي يمرون بها لما بها من ضغوط نفسية وعصبية كبيرة جدًا، إلا انهم لا يعرفون ما سيوجهونه خلال فترة العمل في المهن التي تحتاج إلى سرعة كبيرة، ولذلك تتحول الوظيفة إلى ضغط نفسي وعصبي كبير جدًا ولا ينتهي.

ضغوط نفسية وعصبية

وهناك العديد من المهن التي تتسبب في وقوع ضغط نفسي وعصبي على العاملين بها إذا لم يكن هناك القدرة الكبيرة أو الترحيب بهذه الوظيفة، هكذا أكد د. جمال فرويز، الطبيب النفسي، مشددًا على أن أي وظيفة من الممكن أن تعرض صاحبها للضغوط النفسي، موضحًا أنه طالما هناك حب لهذه المهنة أو الوظيفة لن يتأثر صاحبها للضغط النفسي أو العصبي.

وأوضح أن وظائف التعامل مع الأطفال من الممكن أن تتسبب في الضغط النفسي والعصبي، حال عدم قدرة صاحب هذه الوظيفة وشعور بالحب تجاه الاطفال، كما أن من الوظائف التي بها تعامل مع الجمهور هي من الوظائف التي من الممكن أن تعرضك للضغط النفسي والعصبي الكبير.

وأشار إلى أن التعامل مع الروح من الممكن أن يتسبب في الوصول إلى الحالة النفسية والعصبية والضغط النفسي ويقع فيها عدد من الأطباء والخبراء وبالأخص العاملين في غرفة العمليات وهم لا يتمتعون بقدرة كبيرة من الخبرة في التعامل، كما أن العمل في فترات الحروب بالنسبة للعسكريين والشرطة من الممكن أن يتسبب في الوصول إلى ضغط نفسي وايضًا هناك من يفضل فترات الحروب لما به من الاقتراب إلى الشهادة.

من أكثر الوظائف التي يتعرض صاحبها إلى الضغط النفسي والعصبي هو الطبيب، كما أن الصحفي لما يتعرض له من ضغط عمل كبير خلال فترة الأحداث العصيبة ومتابعة الأحداث أو الضغط من خلال طلبات وتكليفات كثيرة من قبل رئيس التحرير، مشددًا على أن هناك العديد من الوظائف التي بها ضغوط عصبية ونفسية، إلا أن الشخصية نفسها وتقبلها للعمل بهذه الوظيفة هي السبب في الشعور بهذا الشعور من عدمه.