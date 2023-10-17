تشكيل انجلترا لمواجهة إيطاليا في تصفيات أمم اوروبا 2024

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة لمواجهة إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا 2024.

تشكيل انجلترا لمواجهة إيطاليا في تصفيات أمم اوروبا

يقود النجم جود بيلينجهام تشكيل منتخب انجلترا لمواجهة إيطاليا ومعه في الهجوم هاري كين وماركوس راشفورد، ويضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كيران تريبيه – جون ستونز – هاري ماجواير - كايل والكر.

في خط الوسط: ديكلان رايس وكالفين فيليبس.

في خط الوسط الهجومي: فيل فودين وماركوس راشفورد وجود بيلينجهام.

في خط الهجوم: هاري كين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء انجلترا امام إيطاليا كل من أرون رامسديل ومارك جويهي وسام جونستون وجوردان هندرسون ولويس دانك وليفي كولويل وتريند أرنولد وكونور جلاغير وأولي واتكينز وجاك جيراليش وجيمس ماديسون وجارود باوين.