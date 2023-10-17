حملة عبدالسند يمامة جاهزة للانطلاق

إصلاح التعليم المفتاح السحرى لحل مشاكل مصر

الوفديون يواصلون التأييد والدعم لرئيس الحزب فى الانتخابات

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات الرئاسة، أن الحملة الانتخابية للحزب جاهزة للانطلاق يوم 9 نوفمبر المقبل. وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد شكل فريق الحملة الانتخابية برئاسته ومساعدة عدد من رجال الوفد من أعضاء الهيئة العليا لحزب ونواب البرلمان فى مجلسى الشيوخ والنواب، كما تم تجهيز مقر الحملة الرئيسى فى مقر الحزب فى 1 شارع بولس حنا وربطه بمقارات الحزب على مستوى الجمهورية.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن البرنامج الانتخابى يتضمن حلولًا كثيرة لعدد من المشاكل التى تؤرق المواطنين، واعتمد البرنامج على رؤية اقتصادية شاملة فى هذا الشأن، وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن قضية التعليم تشغل باله بشكل كبير إيمانًا منه بأن حل هذه القضية هو المفتاح السحرى لحل كثير من المشاكل التى تعانى منها البلاد.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة أن البرنامج الانتخابى عكف على إعداده مجموعة من المتخصصين والفنيين والعلماء من داخل الوفد وخارجه.

وما زال الوفديون بجميع أنحاء الجمهورية يواصلون التأييد لرئيس الحزب فى خوض السباق الرئاسى، وأصدرت لجان الوفد بالمحافظات بيانات تأييد واسعة، إضافة إلى تجهيز مقرات الحزب المختلفة لإطلاق الحملة الانتخابية فى المواعيد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب الوفديون عن ثقتهم البالغة فى رئيس الوفد ودعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية.