شرب 4 فناجين من القهوة يقلل من خطر الإصابة سرطان الرحم

وجد علماء من جامعة هارفارد أن المرأة التي تشرب 4 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 25%، وشاركت أكثر من 67 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 34 و59 عاما في الدراسات التي استمرت 26 عاما.

ووجد العلماء أنه عند شرب القهوة بجرعات صغيرة، 1-2 كوب يوميا، لم يلاحظ أي تأثير خاص، ولكن إذا شرب الشخص 4 أكواب أو أكثر، كان لتأثير المشروب المنشط تأثير ملحوظ.

وشرب القهوة بجرعات كبيرة ساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 25%، وإذا كانت قهوة طبيعية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، فبنسبة 30%.

يرجع هذا الاتجاه إلى حقيقة أن الكافيين يقلل من كمية الأنسولين في الدم ويقمع مستويات هرمون الاستروجين، وهذه هي بالضبط المواد التي تساهم في تطور أورام الغشاء المخاطي للجهاز البولي التناسلي الأنثوي.

وهذه ليست الخاصية المفيدة الأولى للقهوة كما أثبت العلماء أن القهوة تحمي من الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري وتساعد في علاج الاكتئاب.