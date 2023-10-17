كوريا الجنوبية تقسو على فيتنام بسداسية نظيفة

نجح المنتخب الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على نظيره فيتنام بنتيجة 6/0، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في ملعب سواون الأولمبي.

وكان الشوط الأول من مباراة كوريا الجنوبية أمام فيتنام قد انتهت بتقدم الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، حيث جاء عن طريق مين جاي كيم وهوانج هي تشان في الدقائق السادسة والسابعة والعشرون.

بينما في الشوط الثاني استطاع المنتخب الكوري من تسجيل الهدف الثالث من خلال لاعب فيتنام مين ترونج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بينما سجل هيونج مين سون الهدف الرابع في الدقيقة 60.

فيما جاء الهدف الخامس في الدقيقة 70 عن طريق كانج إن، واستطاع جيونج وو يونج بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 86 من ومن المباراة.

وكان المنتخب الفيتنامي قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 من عمر المباراة بعدما تعرض اللاعب بوي هوانج فيت للطرد خلال اللقاء.

الجدير بالذكر أن المنتخب الكوري الجنوبي نجح في تحقيق الفوز على نظيره التونسي برباعية نظيفة، في المباراة الودية الماضية.