بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والجامعة البريطانية لتعزيز التعاون المشترك

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية، لتعزيز مجالات التعاون في القطاع الشبابي والرياضي.



تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر لرئيس الجامعة البريطانية على التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه بموجب البروتوكول الموقع والذي سيتناول العديد من الجوانب الشبابية والرياضية؛ سيساهم في توفير فرص عديدة مثل التعاون في مجال ريادة الأعمال وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية للشباب في العديد من المجالات، والتعاون في ملتقيات، وأيضاً توفير منح تدريبية للطلاب المتفوقين والمتميزين رياضياً.



ومن جانبه، توجه الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية بمصر، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في العمل على تنمية الشباب والنشء وأيضاً تطوير المجال الرياضي في مصر بصورة كبيرة، وكذلك دعمه اللامحدود للجامعة والتنسيق التام بين الجامعة والوزارة في العديد من الأمور التي تختص بالشباب المصري.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع البروتوكول سيحدث نقلة في التعاون الثنائي بين الجانبين والعمل بصورة أكبر على التنمية المجتمعية، موضحًا أن الجامعة البريطانية اتخذت نهجا لها للتعامل مع الطلاب على تدريبهم على التنمية وخدمة المجتمع وليس فقط النواحي الدراسية، وهو ما يحفز الطلاب على المشاركة في بناء المجتمع المصري وتقدمه.



قام بتوقيع البروتوكول محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، ومن الجامعة البريطانية، الدكتور فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.



وشهد توقيع البروتوكول، من الجامعة البريطانية: الدكتورة هادية حسني، مدرس علم الأدوية بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، المهندس يوسف يوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور عمرو سعده، قائد التحول الإستراتيجي بالجامعة البريطانية في مصر، ومن الوزارة: الدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عبد الأول محمد، مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتورة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية.



