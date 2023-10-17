التقلبات في ضغط الدم لدى كبار السن علامة على الإصابة بالخرف

خلص علماء أستراليون إلى أنه مع ضغط الدم غير المستقر، يصبح خطر الوقوع ضحية للخرف في سن الشيخوخة أكثر أهمية.

أشار باحثون من جامعة جنوب أستراليا إلى أن التقلبات في ضغط الدم لدى كبار السن تشير إلى قابلية الإصابة بالخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية وتم نشر البيانات التي حصلوا عليها بواسطة ScienceDirect.

راقب العلماء مجموعة من كبار السن - عشرات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80 عامًا، والذين لم يكن لديهم ضعف إدراكي مرضي في بداية الاختبارات، وقام المتخصصون بتسجيل كافة التغيرات في ضغط الدم لديهم مع مرور الوقت، كما قاموا برصد مؤشرات تصلب شرايين الدماغ، وكان الأطباء مهتمين بكيفية ارتباط الوظائف المعرفية لدى الأشخاص بهذه التغييرات.

وفقا للباحثين، فإن شرايين جسم الإنسان مع تقدم العمر تتعرض للتصلب - وهي عملية تدهور جدار الشرايين، وتصبح الشرايين أكثر صلابة، وتفقد قدرتها على التمدد بسبب مرونتها وهذا بدوره يعيق نقل الدم من خلالها إلى أعضاء مهمة مثل القلب والدماغ.

وأظهر عمل العلماء أن تصلب الشرايين يمكن أن يكون شديدا بشكل خاص في بعض الحالات، والعلامة على ذلك هي تقلبات الضغط التي تحدث خلال فترة قصيرة من الزمن وعلى وجه الخصوص، قد يرتفع الضغط الانقباضي (العلوي) بشكل حاد، ووجد الخبراء أن مثل هذه التقلبات في ضغط الدم لدى كبار السن ترتبط بتدهور قدراتهم المعرفية وقد تشير إلى قابليتهم للإصابة بالخرف.

وأفاد الخبراء أن "الأشخاص الذين عانوا من تغيرات قصيرة المدى في ضغط الدم (BP) على مدى ساعات أو أيام، كان أداؤهم أسوأ في اختبارات القدرة الإدراكية".

على وجه التحديد، أظهر كبار السن الذين يعانون من تقلبات الضغط تدهورًا في الصفات الفكرية مثل الذاكرة والتفكير المنطقي وإتقان المهارات والتوجه المكاني. كل هذا يميز الخرف بدقة.

ويعتقد مؤلفو المشروع أن "المراقبة الدقيقة لضغط الدم يمكن أن تصبح أداة لتشخيص الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة مبكرة".