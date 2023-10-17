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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة المنتخب الأوليمبي تصل القاهرة قادمة من أوزبكستان

بعثة المنتخب الأوليمبي
بعثة المنتخب الأوليمبي

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم إلى مطار القاهرة قادمة من طشقند العاصمة الأوزبكية عبر رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 14  ساعة تتخللها ترانزيت 8 ساعات فى دبي .

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كان فى استقبال البعثة مسئولو العلاقات العامة باتحاد الكرة وحرص الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب فى نهاية الرحلة على الإشادة  للمعسكر وايجابياته خاصة وأن التجربة الأوزبكية كانت قوية وجماهيرية و فى أجواء تشبه المباريات الرسمية .

حقق منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء أمس ضمن إستعدادات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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