أخصائية غدد صماء تكشف مفاجأة حول البيض المسلوق

قالت أخصائية الغدد الصماء زهرة بافلوفا، إن بيض الدجاج من أفضل خيارات البروتين الحيواني لجسم الإنسان.

وذكرت الدكتورة بافلوفا أن تناول البيض المسلوق يساعد على إطالة العمر - وقد أكد الباحثون تأثيره الإيجابي على عمل الجسم، وأظهر المشاركون في الاختبار في المجموعة التي استهلكت بيض الدجاج الكامل انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، وفقدان الوزن، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تحسنت درجاتهم في اختبارات مقاومة الأنسولين.

وأضافت بافلوفا: "من خلال زيادة مستوى الكوليسترول "الجيد"، تمكن البيض من منع تطور تصلب الشرايين".

وأشارت إلى أن البيض الكامل، وليس بياض البيض فقط، هو الذي له تأثير إيجابي على الصحة، ويحتوي الصفار على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا والتي يمكنها تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم جهاز المناعة بشكل فعال.

في الوقت نفسه، يتم هضم البيض تماما، مما يوفر للجسم على الفور كتلة كبيرة جدا من المكونات المفيدة على سبيل المثال، الفيتامينات أو مضادات الأكسدة.

وشددت بافلوفا على أن البيض منتج ميسور التكلفة يزود الإنسان بالبروتين عالي الجودة الضروري لأداء الجسم الصحي وإطالة العمر.

بشكل عام، يعتبر بيض الدجاج أحد أفضل خيارات البروتين الحيواني، ومن المثالي تناولها على الإفطار عدة مرات في الأسبوع، من مرتين إلى خمس مرات.