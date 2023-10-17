إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، في حادث انقلاب سيارت ميكروباص أمام قرية دسونس بالطريق الزراعي السريع.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث أكدت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية دسونس.

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من ع،أ.53سنة ،ع.م.25سنة ،م.أ.36سنة ،ع.ع.55سنة ،م.م.36سنة ،م.ع.52سنة ،أ.أ.53سنة ،ه.ع.62سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.