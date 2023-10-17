في لقاء ودي دولي .. السعودية تسقط أمام مالي بثلاثية

تعرض المنتخب السعودي لخسارة ثقيلة أمام نظيره المالي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الثلاثاء بالبرتغال، في مواجهة ودية مدرجة ضمن الأجندة الدولية.





تقدم المنتخب المالي بالهدف الأول عبر اللاعب موسى دومبيا عند الدقيقة 14، قبل أن يضاعف تراوري النتيجة لمنتخب القارة السمراء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط بتقدم مالي بثنائية من دون رد.

وخلال شوط اللقاء الثاني وعند الدقيقة 58 تمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق عبر لاعبه سالم الدوسري، قبل أن يسجل اللاعب لاسين ثالث أهداف مالي خلال المواجهة، لينتهي اللقاء بتفوق منتخب القارة الأفريقية.

وأقيم اللقاء على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، ويعد ثاني وديات الصقور في معسكر البرتغالي بالمرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا المقبلة.

وخاض المنتخب السعودي المواجهة بتشكيل ضم كلًا من..

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، على لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري.

الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.