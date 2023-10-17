الأرز المطهو على البخار مفيد للجهاز العصبي... طبيبة توضح

تحدثت المعالجة وأخصائية التغذية مارغريتا كوروليفا عن فوائد الأرز المطهو على البخار للصحة العصبية.

وذكرت الدكتورة كوروليفا في تعليق لقناة موسكو 24 أن الأرز المطهو على البخار مفيد للجهاز العصبي باعتباره مصدرا غنيا بفيتامينات ب.

وأشارت الأخصائية إلى أنه عند طهيه على البخار، يتم طهي قشرة الأرز الغنية للغاية بفيتامينات ومعادن مجموعة ب المعقدة، وتنتقل هذه المكونات إلى الجزء الداخلي، ويلعب الحصول على هذه الفيتامينات من الطعام دورًا كبيرًا في الحفاظ على وظيفة الجهاز العصبي الصحية مع تقدمك في العمر.

وفيتامينات ب مفيدة للعمل الطبيعي للجهاز العصبي، وحذرت الطبيبة كوروليفا من أنه إذا لم يكن هناك ما يكفي منها، فقد تحدث اضطرابات عصبية مختلفة.

وأضافت الخبير أن تحضير الأرز المطهو على البخار يتطلب نقع الحبوب مسبقًا ثم غسلها جيدًا وبالتالي، فإن المنتج يقلل من محتوى الكربوهيدرات - النشا، الذي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية، وعادة ما يرتبط استهلاك هذا النوع من الكربوهيدرات بظهور ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن.

وأوصت مارجريتا كوروليفا بتناول الأرز ودمجه مع الأعشاب والخضروات غير النشوية إذا كنت تأكل الأرز بدون الخضار التي تحتوي على الكثير من الألياف، فقد تعاني من الإمساك، وأكدت الخبير أن عادة تناول الأرز دون حصة إضافية من الألياف تضر بشكل خاص بعملية الهضم لدى كبار السن.