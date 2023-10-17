عميد حقوق الزقازيق يدعو طلاب الجامعة للتصويت بالانتخابات والمشاركة في صنع القرار

قال الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن شباب مصر يمثلون 60 فى المائة من السكان، بما يعنى أنهم كتلة انتخابية كبيرة فى أية انتخابات، لافتاً إلى أن التصويت في الإنتخابات الرئاسية يعنى المشاركة في صنع القرار، وأيضا صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى تحمل شعار " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك ".

ودعى عميد حقوق الزقازيق طلبة جامعة الزقازيق، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن النزول إلى صناديق الانتخابات واجب وطني، وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور والقانون.

وأكد الإعلامي دسوقي عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا،أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى مستمر في فعالياته التثقيفية، فى التوعية بأهمية عملية المشاركة السياسية في الانتخابات طوال شهر أكتوبر الجاري وحتى أواخر نوفمبر المقبل.