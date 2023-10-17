وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان معرضًا للسلع الغذائية

إفتتح اللواء هشام آمنه - وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،معرضاً للسلع الغذائية بمدينة إيتاى البارود ، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ،والمحاسب مجدى الخضر - وكيل وزارة التموين ،وشعبان بصيص - رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود .

حيث قاما بتفقد أجنحة المعرض الذى يضم مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

كما وجه اللواء هشام آمنة بتخفيض بعض السلع لتكون فى متناول الجميع ، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع ، على أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية، ستكون في صالح المواطن حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق ، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية،

مشيرة الى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين ، و في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين.