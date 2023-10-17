صحفيون تحت القصف.. وقائع من الحرب

تصعيد من نوع أخر، "press" كلمة تزين صدر كل صحفي موجود في جبهات القتال والحروب من أجل أن ينقل الحقيقية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح يعاني الأمرين، الخوف على ذويه من اي استهداف والخوف على حياته هو الأخر.

نرصد لكم في هذا التقرير وقائع عانى منه صحفيين على جبهات الحرب:

حرب غزة والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كان سببًا في استشهاد عدد كبير من الصحفيين وصل عددهم لأكثر من 15 شهيد بحسب تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية، معاناة كبيرة يعيشونها الصحفيين في جبهات الحرب، ومن بين هذه القصص، قصة صحفية توفيت هي وجميع أفراد عائلتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأخرى لم يتبقى من عائلته إلا والدته فقط، وصحفي يعيش معاناة بعد استشهاد 11 شخص من عائلته، ومعاناة أخرى انقذت طفلتها من تحت الركام، بداية من المصور الفلسطيني علي جادالله، مصور وكالة الأناضول في غزة، يغطي كافة الأحداث في غزة والوضع الكارثة الذي يعيشه سكان القطاع.

والذي خلال قيامه بالتغطية الميدانية من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، سمع همسات زملاءه يتحدثون عن انهيار منزله نتيجة قصف إسرائيلي، ليلقي في هذا التوقيت خبر وفاة عائلته بأكملها إلا والدته، ليحمد الله على أن والدته مازالت على قيد الحياة.

في هذا المشهد الخاص بوفاة عائلته تحول من مصور خلف الكاميرات ينقل الحدث إلى مشهد هو فيه الحدث بوفاة أسرته.

ومشهد أخر لمراسل قناة "الغد" من رام الله، ورغم أن رام الله لا تشهد أحداث قاسية مثل قطاع غزة والقصف المستمر عليه، إلا أنه عانى هو الأخر من معاناة كبيرة، ضياء حوشية، تحدث على أن الوضع في رام الله والضفة الغربية لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة، وأن هناك في كل دقيقة يصل أخبار بإصابات ووفيات.

من الناحية الشمالية توجد معاناة أخرى ومن نوع اخرى وضربة واحده تسببت في استشهاد صحفي من وكالة "رويترز" خلال قصف لقوات الاحتلال، وبجانبه تعرض عدد أخر من الصحفيين للإصابة بينهم فريق عمل قناة "الجزيرة".

ماسأة من نوع أخرى ومعاناة شديدة يعاني منه الصحفيين كل يوم وكل لحظة، وتزداد أعداد الإصابات والوفيات كل يوم.