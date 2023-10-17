غدًا.. محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، نظر محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات.

جاء ذلك، بعدما أدلى المتهمون في وقتٍ سابق، باعترافات أمام النيابة، تضمنت حيازتهم السموم البيضاء، وذلك بغرض الإتجار فيها.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة





في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.



وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وبتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.



وتم تحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.