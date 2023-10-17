الرئيس الأنجولي يلقي خطاب للأمة وسط توتر سياسي

بدأت السنة البرلمانية ، في أنغولا بخاطب الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، عن حالة الأمة وسط توترات سياسية.

جاء خطاب جواو لورينسو، بعد جلسة برلمانية استثنائية عقدت للنظر في اقتراح مجموعة المعارضة الرئيسية بعزله.

ويبدو أن الرئيس رفض طلبا من رئيس حزب يونيتا المعارض بالقاء الكلمة.

وقال جواو لورينسو: "أي مواطن يريد إلقاء خطاب عن حالة الأمة سيمارس بشكل غير شرعي الصلاحيات التي يمنحها الدستور حصريًا لرئيس الدولة".

تناول لورنسو بشكل أساسي القضايا الاقتصادية وحالة المالية العامة في أنغولا في الجزء الأول من خطابه كما سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته إدارته.

وأثار الخطاب صيحات المعارضة وتصفيق المشرعين من الحزب الحاكم MPLA.

وقال توماس، عضو البرلمان عن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، "لقد كان خطابًا يعكس حالة الأمة كما نحن، وقد تطرق خطاب الرئيس إلى جميع القطاعات، وسلط الضوء على الاستثمارات التي يتم تنفيذها، وتلك التي سيتم افتتاحها بحلول عام 2024 وتلك التي يتم تنفيذها".

وشدد الرئيس الأنجولي على أنه سيواصل عملية سحب دعم الوقود وأقر بإمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات، إجراءات فشلت في إقناع المعارضة.

"إنه رقم قياسي يمكن أن أعتبره سلبيا وهذا يعني أنه بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي، كان من الجيد للغاية أن يكون هناك بلد مختلف على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي. ".

ويتوقع جواو لورنسو حدوث "تباطؤ في النشاط الاقتصادي"، وهو ما سيقابله النمو المتوقع في القطاع غير النفطي.

وتتكون الجمعية الوطنية الأنجولية من 220 نائبا، ويتمتع حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم بالأغلبية المطلقة.