عاجل
وظائف متاحة في بنك مصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة عزة مصطفى: جيل وراء جيل بنكره إسرائيل متحدث الصحة: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار.. فلسطين تستغيث بالعالم
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
 

مواد متعلقة

البنك التجاري الدولي: البنك المركزي يوافق على تعيين عمرو الجنايني نائبًا للرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لـ CIB

بوروندي.. محاكمة رئيس البنك المركزي بالفساد

CIT تطلب اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي

متظاهرون في غانا يطالبون باستقالة محافظ البنك المركزي

متي بشاي: مبادلة العملة بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات يقلل الاعتماد على الدولار

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة
الجريدة الورقية