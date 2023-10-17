غدًا.. محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

تنظر غدًا الأربعاء، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما وجهت للمتهمين، اتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الشيخ زايد



أمرت نيابة الجيزة، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل وحدات سكنية في الشيخ زايد.

وبالفحص تبين أن3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، احتالوا على سيدة وعدد من الأشخاص، واستولوا منهم مبالغ مالية، نظير تحصلهم على وحدات سكنية، إلا أن الضحايا فوجئوا عقب ذلك بغلق مقر الشركة، والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبالغ المالية الخاصة بالضحايا، أو تسليمهم الوحدات السكنية المتعاقد عليها.

اعترف المتهمون بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيدًا لتقسيط قيمتها، ونظرًا لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم فى رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وكما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.