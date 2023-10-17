اتحاد البادل يعلن تفاصيل دورة للمدربين الثالثة

لتكوين منتخبات قوية..

أعلن الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري عن إقامة الدورة الثالثة لتأهيل المدربين المعتمدين وذلك في إطار خطة الاتحاد لتكوين قاعدة كبيرة من المدربين للوصول لأعلى مستوى للناشئين.

ويتولى سيف أبو سنة مدرب منتخب مصر للناشئين والمدرب المعتمد من المستوي الثاني FIP، وإسماعيل صديق المدرب المعتمد من المستوى الأول FIP وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 21 أكتوبر الجاري.

وأكد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي على مواصلة مسيرة تأهيل اللاعبين والمدربين لتكوين منتخبات قوية على كافة المستويات بعد تأهل المنتخب الأول لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وأوضح غتوري أن الاتحاد المصري يسابق الزمن لتحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستويين العربي والعالمي وهو ما انعكس على النجاح الذي حققه منتخب الفراعنة بتحقيق البطولة العربية في نسختها الأولى بالإمارات.

وأختتم غتوري أن الوصول إلى أكبر عدد من المدربين بهدف وصول اللعبة لكل للاعبين صغار السن حتي يتيح أمام المنتخب الأول مستويات متطورة للاعبين الجديد وتوسيع قاعدة اختيار المنتخب الوطني استعدادا للبطولات العالمية.