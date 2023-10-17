عبير في دعوى نفقة: "هددني بطردي أنا وأطفالي إلى الشارع"

قد تتبادر الأفكار الشيطانية إلى رأس الإنسان، فتتمكن منها لتقلب حياته وحياة أقرب الآخرين إليه، رأسًا على عقب، وهو ما تجسد في قصة "عبير" التي وقعت ضحية الخيانة الزوجية، التي وصلت إلى حد تهديد زوجها بتشريدها هى وأطفالها الصغار إلى الشارع، وهو ما دفع الزوجة إلى الحضور لمحكمة الأسرة في الخانكة، رافعةً دعوى نفقة.

وقالت الزوجة إن حياتها الزوجية كانت تنعم بالهدوء في بادىء الأمر، وبمرور الأيام رزقها الله، ثلاثة أطفال كانت تُمني النفس بأن تُحسن تربيتهم تحت سقف بيتٍ ينعم بالاستقرار والمودة، ولكن الأمر لم يدم طويلًا، فأخذت طباع الزوج في التغير شيئًا فشيئًا، فبعدما كان يتودد إليها اليوم تلو الآخر صار بمعزل عنها دون أي مقدمات، وهو ما أثار شك الزوجة، ولكن في النهاية تبين لها ما لم يكن في الحسبان.

وتضيف بأن صديقتها المقربة كانت تتردد على منزلها باستمرار، وفي إحدى المناسبات ارتابت في النظرات المتبادلة بينهما، خصوصًا بعدما لاحظت ورود مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة للزوج، وهو أمر لم يكن بالمعتاد قبل ذلك، وذات يوم نسى الزوج هاتفه، لتتفحص الرسائل الواردة، وهنا اكتشفت وجود رسالة ذات مغزى عاطفي ولكن مع رقم مُسجل بإسم ذكوري، لترتاب في الأمر أكثر، وبعدما حاولت الاتصال بالرقم فوجئت بصوت صديقتها المقربة ترد على المكالمة.

وهنا واجهت الزوجة زوجها بالأمر، الذي اعترف بعلاقةٍ عاطفية مع صاحبتها، لتطالبه بتطليقها والحصول على حقها في رعاية الأطفال في هدوء وبشكلٍ ودي، ولكن المفاجأة الأخرى تمثلت في رد فعل الزوج ناكر الجميل، الذي هددها بطردها خارج المنزل وحرمانها من حقوقها ومن رعاية أطفالها بل ومن رؤيتهم، لتقرر التوجه إلى محكمة الأسرة، وكل ما تنشده الحصول على حكم مُنصف يضمن رعايتها لأطفالها بشكلٍ هادىء.