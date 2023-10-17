يخوض منتخب ألمانيا مواجهة جديدة خلال فترة التوقف الحالي أمام المكسيك، لحساب الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وكان منتخب ألمانيا قد فازعلى نظيره أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ستاد رينتشلر فيلد، في الظهور الأول ناجيلسمان، ويبحث المدرب الشاب عن ثاني انتصاراته عند مواجهة المكسيك، وكذلك الثأر بعد الخسارة في آخر لقاء جمع بين المنتخبين في كأس العالم 2018.

موعد مباراة ألمانيا والمكسيك

وتنطلق مباراة ألمانيا والمكسيك، في تمام الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقابل منتخبا ألمانيا والمكسيك في 7 مواجهات رسمية من قبل في مختلف المسابقات وكان التفوق لصالح الماكينات الألمانية بواقع 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وتعادلا في لقاء آخر.

ألمانيا وأمريكا