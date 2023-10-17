ولاية كانو النيجيرية تقيم حفل زفاف جماعي لـ 1800 ثنائي

نظمت السلطات المحلية وفي ولاية كانو شمال نيجيريا، حفل زفاف جماعي لمئات الأزواج.

أقيم الحفل في إطار برنامج الزفاف الجماعي للمحرومين الذي ترعاه الحكومة المحلية.

في بلد يواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا، لا يستطيع العديد من طيور الحب تحمل تكاليف تنظيم الحفل بأنفسهم.

وقال يوسف عبد الله، تاجر منسوجات، إن الحياة صعبة حقا، ولهذا السبب لم أتمكن من الزواج حتى الآن، على الرغم من أنني كنت أرغب في ذلك. أدعو الله أن يصبح زواجي مفتاح رخائي".

قامت المدربة نعيسة أحمد بتفصيل دوافع الدولة، بالإضافة إلى دفع المهر، وشراء الأثاث، وتزويد العرائس بأجهزة ورأس مال قدره 26 دولارًا لبدء المشروع، نظمت السلطات دورة تدريبية مهنية.

الحكمة من وراء تعليم العرائس بعض المهارات المهنية هي جعلهن يعتمدن على أنفسهن

لقد أصبحت الحياة باهظة الثمن.

ولكن إذا كانت المرأة تمتلك تجارة فإنها ستكون عونا لنفسها وزوجها والمجتمع ككل.

وإذا كانت المسؤولية المالية عن الأسرة في شمال نيجيريا التقليدي تقع في المقام الأول على عاتق الزوج، فإن ارتفاع التضخم دفع السلطات إلى تشجيع عمل المرأة.

وقالت ميمونة ياكوبو ياكاساي: "هذه الصفقات الصغيرة ستمنعنا من تقديم طلبات مستمرة لأزواجنا، لقد تعلمنا الكثير إذا كان لديك تجارة تدر عليك بعض المال، فيمكنك دفع "نفقات نقدية" قليلة وهو ما يريح زوجك."

وبحسب إمام الشريعة الإسلامية، فإن شرطة ولاية كانو، كلف تنظيم حفل الزفاف الجماعي الولاية نحو مليون دولار.

وبحسب ما ورد تم حفل زفاف 1800 من الأزواج بشكل لا مركزي حيث أقيمت الاحتفالات في مختلف الحكومات المحلية.

أعلنت الحكومة النيجيرية، عن مشروع قانون جديد يهدف إلي تنظيم المنصات الرقمية، بقيادة الرئيس النيجيري بولا تينوبو.

قانون جديد لتنظيم منصات الرقمية

وقدمت الجمعية الوطنية، مقترح لتشريع قانون جديد لتنظيم منصات الرقمية، و إلغاء وإعادة سن قانون لجنة الإذاعة الوطنية، قوانين اتحاد نيجيريا لعام 2004.

وقال محمد إدريس، وزيرالإعلام والتوجيه الوطني، إنهم يسعون لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، واصفين وسائل التواصل بـ"الوحش"، مشددًا علي ضرورة مشروع القانون هذا.

وأوضح إدريس، أن القانون الحالي لا يمنح الشركة الوطنية صلاحية الإشراف، على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيمها.

وأبلغت الوزارة، الجمهور أن مشروع قانون لإلغاء وتعديل قانون لجنة الإذاعة الوطنية، تمت قراءته لأول مرة في قاعة الجمعية الوطنية.

وسلط الضوء على القضية الملحة لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "إن إحدى مشاكلنا الرئيسية الآن هي وسائل التواصل الاجتماعي.

وما لم يكن هناك قانون يسمح لشبكة NBC بمعالجة قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة ستستمر في حياتنا اليومية في هذا البلد".

وكشف أنه في عام 2023، أصدرت شبكة NBC 1238 تحذيرًا، موجهًا ست محطات مختلفة عقوبات بسبب انتهاك اللوائح الحالية.

الشرطة النيجيرية

قالت الشرطة النيجيرية، إن مسلحين خطفوا أربعة أشخاص من منزل في بلدة كيفي الجامعية بولاية ناساراوا بوسط الاولاد.

وتنتشر عمليات الاختطاف للحصول على فدية في نيجيريا، لكن معظم الهجمات وقعت في المنطقة الشمالية الغربية حيث استهدف مسلحون طلاب الجامعات