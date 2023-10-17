استشهاد 40 فلسطينيًا غالبيتهم نازحون من شمال غزة جراء القصف الإسرائيلى

استُشهد 40 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا فى مُعسكر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير صحفية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة اللمداني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنًا، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

وقد استشهد عشرات الفلسطينيين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، مقتل 21 فرنسيًا في إسرائيل الأسبوع الماضي، وأن 11 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، وربما يكون بعض منهم محتجزين بقطاع غزة.

وأعربت الخارجية - في بيان لها - عن أسفها لمقتل فرنسيين اثنين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 21 شخصًا، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا.

وأوضح البيان أن فرنسا ليس لديها أخبار عن 11 من مواطنيها، يحتمل أن يكونوا محتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.

وأكدت الوزارة كذلك أنها على اتصال دائم مع جميع عائلات الرعايا الفرنسيين المفقودين أو المحتجزين، مشيرة إلى أن الوزيرة كاترين كولونا، التقت بهذه العائلات الأحد الماضي في تل أبيب، وأكدت لهم أن فرنسا تبذل كل ما في وسعها لمعرفة مصير أقاربهم والإفراج الفوري عنهم إذا كانوا محتجزين.

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيانه لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أطلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك محادثات المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها.

كما استعرض مجلس الوزراء السعودي نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.

وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.