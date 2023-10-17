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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني للترحيب برؤساء الدول والحكومات

مصطفى مدبولي والرئيس
مصطفى مدبولي والرئيس الصيني

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج، للترحيب برؤساء الدول والحكومات، المشاركين في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" ببكين، وذلك بقاعة الشعب الكبرى مساء اليوم.

واستقبل الرئيس الصيني، الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن المشاركين بالمأدبة من رؤساء الحكومات، وتم التقاط صور تذكارية.

كما ألقى الرئيس الصيني كلمة، رحب في مستهلها بالحضور، مؤكداً أن بلاده حرصت منذ طرح مبادرة الحزام والطريق على تكثيف طاقاتها من أجل تعزيز الترابط والتواصل في العالم، حيث تعتبر هذه المبادرة منصة للتعاون تقوم على أساس تحقيق التنمية للشعوب، لافتاً إلى أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة بالفعل، وان التحديات الراهنة التي تواجه جهود التنمية يمكن تجاوزها من خلال التعاون والسلام.
 

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