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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كلنا نستفسر عن وقت نومه وأكله.. خالد الجندي: السيسي يحل المشاكل وسط ضغط شديد

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته الحكيمة لحل الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الرئيس يتحمل بثبات عبء مصر والمنطقة.

ونوه خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ضغط كبير خلال الأيام الحالية“، وربنا يكون في عونه من فرط الأعباء التى عليه، كلنا نسأل بينام ازاى وبياكل إزاى”، مشيرًا إلى أنه يعمل في ظل عالم مضطرب ووضع اقتصادي صعب، وتحديات من جميع الجهات.

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وتابع: "الصحوة الاقتصادية لمصر أخافت من ينتظرها، وبالتالي يحتاج المجتمع إلى الالتفاف حول قائده في العمل والإنتاج، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد نال احترام العالم كله، ونحن فخورون به، لأنه رئيس هذه الدولة".

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