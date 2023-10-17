إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

تعرض 5 أشخاص ينتمون لعائلةٍ واحدةٍ للإصابة في حادث سير، اليوم الثلاثاء، وذلك في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا.

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وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وجرى نقل المُصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وأظهر الفحص تصادم سيارة ملاكي برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بمحافظة أسيوط .

وجرى نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة