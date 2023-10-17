25 ألف عميل المتعاملين اليوم بالبورصة في واقعة غير مسبوقة

بلغ عدد العملاء المتعاملين اليوم نحو 25 ألف عميل وهو رقم آخر غير مسبوق في تاريخ البورصة، من إجمالي نحو 740 ألف مسجل بالبورصة في حين بلغ عدد العمليات المنفذة اليوم 133 ألف عملية وهو أعلى عدد عمليات يومي تم تنفذيه في تاريخ البورصة.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 4.95% ليغلق على 22074 وهو أعلى إغلاق له في تاريخه وذلك بالتزامن مع ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى قمة تاريخية أخرى ليصل إلى نحو 1.504 تريليون جنيه مصري، وذلك بعد أن سجل رأس المال السوقي زيادة يومية تعتبر ضمن الأكبر في تاريخ البورصة المصرية بلغت نحو 60.3 مليار جنيه مصري، في حين واصلت قيم التداولات اليومية ارتفاعها المضطرد لتصل اليوم إلى قمة غير مسبوقة وتسجل نحو5.27 مليار جنيه مصري (بدون صفقات).